Rücktritt von Gemeinderätin Natascha Soursos

Daher gehören nur noch Bürgermeister Kilian Tschabrun (VPZ), Vizebürgermeister Daniel Bösch (FWZ), Bernhard Keckeis (VPZ) und Gerhard Bachmann (FWZ) dem Gemeindevorstand an. Bürgermeister Kilian Tschabrun und sein Team wird bis Weihnachten darüber nachdenken, welcher Gemeindevertreter seiner Partei für die ausgeschiedene Natascha Soursos eventuell in den Vorstand nachrücken könnte. Die Volkspartei Zwischenwasser darf diese offene Funktion demnächst nachbesetzen. Natascha Soursos wird als Gemeindevertreterin künftig in Zwischenwasser tätig sein. Ihre bisherigen Funktionen als Vorsitzende vom Sozialausschuss, Chefin der Projektgruppe Vision Schuldenfrei und als Leiterin vom Sprachencafe Muntlix legte die 34-Jährige mit sofortiger Wirkung nieder. „Nach der Problematik in der Causa Frutzdamm/Frödisch ist für mich keine Basis für eine konstruktive Zusammenarbeit im Gemeindevorstand mehr gegeben“, so Natascha Soursos. VN-TK