Rückkehrer Woods mit schwachem Start in San Diego

Für Tiger Woods lief es nicht nach Wunsch - © APA (GETTY)

Golfstar Tiger Woods ist bei seiner Rückkehr auf die PGA-Tour mit einer schwachen Runde in das Turnier in La Jolla bei San Diego gestartet. Der von Rückenproblemen genesene US-Amerikaner spielte am Donnerstag in Kalifornien nur eine 76er-Runde und muss als 133. um die Qualifikation für die beiden Runden am Wochenende bangen. Spitzenreiter Justin Rose aus England benötigte 65 Schläge.