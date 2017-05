Vier bis fünf Kandidaten sind derzeit in der engeren Auswahl für den Nachfolger als Trainer für Martin Scherb bei BL SCR Altach. Eine Rückkehr von Damir Canadi ins Schnabelholz ist kein Thema. Offensichtlich dürfte Oliver Lederer gute Karten haben das Traineramt in Altach zu übernehmen. Bis zum Trainingsbeginn am 12. Juni will SCR Altach den neuen Coach präsentieren.