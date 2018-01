Rückblick auf ein ereignisreiches Vereinsjahr

Die Generalversammlung des „Chor Joy“ stand ganz im Zeichen großer Projekte.

Hohenems. Am 19. Januar 2018 trafen sich die Mitglieder des Chors Joy zur 19. General-versammlung. Mit einem Rückblick auf gemeinsam erlebte Höhepunkte im Vereinsjahr wurde die Sitzung eröffnet. Nebst diversen Messegestaltungen in Vorarl­berg und der Schweiz standen im vergangenen Jahr auch das Mitgestalten von Liebes­messen in Dornbirn und Hörbranz, verschiedene Weihnachtsmessen und das Mitwir­ken beim «Lichtblicke» in Altach auf dem Programm. Die traditionelle Ostermon­tagsmesse in Ho­henems war einmal mehr ein Höhepunkt. Als ka­merad­schaftliches Highlight kann das Probenwochenende in Krumbach bezeichnet werden.