Ruderin Lobnig geht auf ihre erste WM-Medaille los

Magdalena Lobnig kommt als Weltcup-Gesamtsiegerin nach Florida

Ruderin Magdalena Lobnig fühlt sich für ihren bisher größten Coup bereit. Den EM-Titel hat sie im Vorjahr eingeheimst, heuer folgte als erste Österreicherin der Weltcup-Gesamtsieg, nun stehen die Weltmeisterschaften in Sarasota an. Lobnig ist die Aussichtsreichste von zwölf nach Florida entsandten rot-weiß-roten Athleten. Sie geht am Montag in ihren Vorlauf, WM-Auftakt ist am Sonntag.