RTL am Semmering: Shiffrin führt – Veith auf Rang 25

Shiffrin auf dem Weg zur Bestzeit - © AP

Mikaela Shiffrin ist auf dem besten Weg zum Doppelsieg am Semmering. Die US-Amerikanerin fuhr nach ihrem Ski-Weltcup-Premierensieg im Riesentorlauf am Dienstag auch am Mittwoch im ersten Durchgang des zweiten Bewerbs in Niederösterreich Bestzeit.