Meghan Markles Vater kommt angeblich doch nicht zur Hochzeit

Thomas Markle, der Vater von Meghan Markle, kommt wohl doch nicht zu der Hochzeit seiner Tochter nach London. Er habe vor sechs Tagen einen Herzinfarkt erlitten, wie er dem Internetdienst "TMZ.com" mitteilte. Doch als Grund für die Absage soll er dem Promiportal gesagt haben, dass er seine Tochter oder die königliche Familie nach einem Skandal um Fotos nicht in Verlegenheit bringen wolle.

Der Kensington-Palast in London schrieb am späten Abend in einer Mitteilung, die Braut befinde sich wenige Tage vor ihrer Hochzeit in einer Situation, die ihr sehr nahe gehe, ihr Vater sei in einer “schwierigen Situation”. Ausdrücklich wurde die Absage des Vaters aber zunächst nicht bestätigt.