Routinemäßiger Spürhundeinsatz verstörte türkische Fluggäste

Die erlaubte Ein- und Ausfuhrgrenze von Bargeld liegt in Österreich bei 10.000 Euro. Seit Jahren werden regelmäßig Kontrollen mit einem Bargeld-Hund am Airport durchgeführt, sagte Johannes Pasquali von der Finanz. Diese würden unabhängig von der Nationalität der Passagiere erfolgen und naturgemäß nicht angekündigt. “Es hat darüber noch nie Beschwerden gegeben.”

Nachdem Videos über den besagten Schnüffeleinsatz in sozialen Medien verbreitet wurden, hat sich ein Vertreter des türkischen Konsulats in Wien “noch am gleichen Abend” zur Untersuchung des Falls auf den Weg zum Flughafen gemacht, berichtete das türkische Außenministerium. Man habe ersucht, “die zuständigen österreichischen Behörden, insbesondere die Zollbeamten, zu ermahnen.” Allerdings sei der Einsatz ohnehin sehr korrekt abgelaufen, sagte Pasquali auf APA-Anfrage. “Das kann man auch auf den Videos sehen.”

(APA)