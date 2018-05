Rouhani: EU wichtiger als Trumps Entscheidung zu Atomdeal

Der Iran hat Hoffnungen auf ein Festhalten der USA im Atomdeal offenbar schon aufgegeben. US-Präsident Donald "Trump wird den Deal entweder ablehnen oder - wenn nicht - weiterhin sabotieren", sagte der iranische Präsident Hassan Rouhani am Sonntag in der Stadt Sabzevar. Daher sei es für den Iran wichtiger, "ob die Europäer sich von seinem Weg distanzieren oder nicht".

Rouhani warnte Trump zugleich vor einem Rückzug aus dem Atomabkommen. Einen solchen Schritt würden die USA bereuen “wie niemals zuvor in der Geschichte”, betonte er in einer im Fernsehen übertragenen Rede. “Trump soll wissen, dass unser Volk vereint ist”, betonte der reformorientierte Politiker, der in dieser Frage unter massivem Druck von Hardlinern steht. Am Donnerstag hatte der außenpolitische Berater von Irans geistlichem Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei angekündigt, sich bei einem Rückzug der USA aus dem Atomabkommens ebenfalls nicht mehr an die Vereinbarung zu halten.