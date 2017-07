Rotkreuzler auf Torejagd

Lustenau. (mima) Nachdem im vergangenen Jahr die Rotkreuz Abteilung in Lustenau das Turnier für sich entscheiden konnte, dürfen die freiwilligen Helfer aus Lustenau dieses Jahr das landesweite Turnier veranstalten.

Begehrter Siegerpokal wartet auf Sieger

Dabei geht es bereits am Samstag um 10.30 Uhr mit den ersten Spielen im Stadion an der Holzstrasse los. Mit dabei sind Mannschaften aus allen Rotkreuz-Abteilungen des Landes, wobei ein Team ausschließlich aus Rettungsmitarbeitern bestehen darf – es dürfen keine externen Spieler mitmachen. Neben viel Spaß sind aber auch jede Menge Spannung, Emotionen und schöne Tore garantiert. Jede Mannschaft wird ihr Bestes geben um am Ende den begehrten Siegerpokal in die Höhe stemmen zu können. Auch Zuschaer und Fans sind herzlich Willkommen – für Bewirtung ist den ganzen Tag bestens gesorgt und bei der After Party ab 14.30 Uhr sorgt eine Live Musik für beste Unterhaltung.