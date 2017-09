Rotkreuz-Mitarbeiterin in Afghanistan erschossen

Der Täter hatte die Waffe an seinem Fahrrad versteckt. - © APA (AFP)

Eine aus dem Ausland stammende Mitarbeiterin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) in Afghanistan ist in der nördlichen Provinzhauptstadt Mazar-e-Sharif erschossen worden. Ein Motiv war zunächst unklar. Der körperlich behinderte Täter sei am Montag in das medizinische Zentrum des Roten Kreuzes eingedrungen und habe das Feuer eröffnet, sagte ein Polizeisprecher.