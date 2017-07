Rothschildgiraffe im Zoo Schmiding geboren

Die kleine Giraffe hat noch keinen Namen - © APA (ZOO SCHMIDING)

Eine kleine Rothschildgiraffe ist am Dienstag im Zoo Schmiding im oberösterreichischen Krenglbach aus zwei Metern Höhe auf die Welt geglitten. Das ist bei einer für Giraffen üblichen Stehendgeburt ganz normal. Deshalb waren wohl Pfleger, Tierarzt und Zoologin aufgeregter als die Mutter, verrieten sie in einer Presseaussendung am Mittwoch.