Rote Ampel wird regelmäßig ignoriert

Dornbirn. Natascha Aberer zeigt sich im Dornbirner Bürgerforum besorgt, über regelmäßige Verkehrsmissachtungen auf der Lustenauerstraße. „Früher oder später wird an der Kreuzung Lustenauerstraße – Kaufmännen ein Unfall verursacht, weil die rote Ampel von den Autofahrern auf der Hauptstraße sehr oft ignoriert wird. Die meisten Autofahrer rasen noch schnell rüber, ohne die von der Nebenstraße bereits reinfahrenden Autos zu beachten“, schildert sie ihre Beobachtungen. Besonders für Fußgänger soll es dadurch oft zu sehr gefährlichen Situationen kommen. Ihr Vorschlag wäre, einen „Blitzer“ bei der Ampelanlage zu installieren. Auch weitere Teilnehmer berichten von ähnlichen Erfahrungen. „Vor einigen Wochen kam es genau aus diesem Grund zu einem Verkehrsunfall an dieser Stelle“, bestätigt „Flo“ und Teilnehmer „Sacha“ wurde beinahe selbst in einen Unfall verwickelt, „da gleich drei Autos hintereinander die rote Ampel missachtet haben.“