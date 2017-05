Rot-Weiß-Rote Klänge beim Akkordeonkonzert

Altach. (pe) Das Motto lautete: „Rot-Weiß-Rot“ und beinhaltete eine musikalische Reise durch Österreich. Ein begeistertes Publikum wurde zu Beginn des Konzerts mit dem Tango „Ich küsse ihre Hand Madame“ auf einen musikalischen Hochgenuss eingestimmt. Unter Leitung von Harald Kuntschik flogen die Finger der Akkordeonspieler über die Tasten. Die Harmonie der Klänge wurde durch die rhythmische Unterstützung von Schlagzeug, Keyboard, E-Gitarre und Bass abgerundet.

Wenn der weiße Flieder wieder blüht

Mit Träumereien vom alten Wien, bekannte Melodien, die immer wieder die Herzen höher schlagen lassen: Wien bleibt Wien, Wenn der weiße Flieder wieder blüht, entführten die Akkordeonspieler ihre Zuhörer auf eine musikalische Zeitreise. Aber auch mit aktuelleren Songs z.B. von Rainhard Fendrich „Weus’d a Herz hast wia a Bergwerk“, Dankeschön von Peter Alexander und einem Potpourri quer durch Österreichs Musikwelt, boten die Musiker ihrem Publikum einen wahren Hörgenuss.

Akkordeonmusik seit über 30 Jahren

Gegründet wurde der Club von Johannes Müller im Jahr 1983, das 1. Orchester umfasst derzeit mehr als 20 aktive Akkordeonspieler. Mit einem Repertoire, das von moderner Pop- und Jazzmusik über Gospels und Unterhaltungsmusik bis hin zu klassischer und kirchlicher Literatur reicht, wird ein breites Spektrum an purer Musik abgedeckt. Im KOM zeigte das Akkordeon-Orchester, was an Fingerfertigkeit und Musikalität in ihren Reihen steckt.