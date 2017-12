Rot-Weiß Jungspunde schaffen Halbfinalteilnahme

Die blutjunge Mannschaft von FC RW Rankweil steht mit zwei Siegen in der Gruppenphase im Hallenmasters in Wolfurt in der Vorschlussrunde

Vorrunde Gruppe 2, Hallenmasters in Wolfurt

SV frigo Ludesch** – RW Rankweil 0:1 n.V.

Tor: Elias Domig

RW Rankweil** – FC Intemann Lauterach 1b 1:2

Tore: Deniz Erkan bzw. Linus Salzmann, Christopher Nagel

IPA SC Göfis – RW Rankweil 1:2

Tore: Philip Fröwis bzw. Deniz Erkan (2)

Hotel am See FC Hard – RW Rankweil 2:1

Tore: Elvin Ibrisimovic, Baha Alsufi bzw. Elias Domig

Tabelle

FC Hard* 4 3 1 12:6 11 FC Lauterach 1b* 4 2 2 9:8 7 RW Rankweil* 4 2 2 5:5 7 SV Ludesch 4 2 2 4:7 6 IPA SC Göfis 4 1 3 8:11 4

*Aufsteiger ins Masters-Halbfinale; **Joker gesetzt, der Sieger bekommt vier Punkte

Halbfinaltermin