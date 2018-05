Rossmann: Österreichs Position zu EU-Budget "lächerlich"

Am Mittwoch wird die EU-Kommission ihren Vorschlag für den mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) für 2021 bis 2027 vorlegen. Einsparungen nur in der Verwaltung, wie von der Bundesregierung gefordert, seien unzureichend und "lächerlich", kritisierte der Budget-Sprecher der Liste Pilz, Bruno Rossmann im APA-Interview am Montag. Denn es seien auch zusätzliche Aufgaben zu bewältigen, so der Ex-Grüne.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) fordere ja auch mehr Ausgaben für Sicherheit, Migration oder den Schutz der Außengrenzen, betonte Rossmann. Daher passe diese Position Österreichs überhaupt nicht, denn es sei nicht möglich, zu sagen, man wolle mehr haben, ohne auf der anderen Seite Ausfälle wie durch die britischen Beitragszahlungen zu kompensieren. Vor dem Hintergrund, dass Österreich in zwei Monaten in den EU-Vorsitz übernehme, sei das eine “erbärmliche” und “überhaupt nicht haltbare Position”, kritisierte Rossmann.

Vom österreichischen EU-Ratsvorsitz erwarte er sich, dass zentrale Fragen vorangetrieben und dass Positionen entwickelt werden würden, “die eine proeuropäische Haltung widerspiegeln”. Die “einstige proeuropäische Partei ÖVP” vertrete etwa beim MFR sehr kurzfristige Interessen und Positionen, die nicht haltbar seien. Auch bei der Frage des Brexits fehle eine substanzielle Debatte im Land, so Rossmann. “Österreich geht ziemlich inhaltsleer in diesen EU-Vorsitz hinein und das ist äußerst bedauerlich.”

Er habe zudem den Eindruck, dass aufgrund von Änderungen der Geschäftseinteilung im Bundeskanzleramt “extrem unklare Verantwortlichkeiten vorliegen für die thematischen Vorbereitungen der großen Themen der Ratspräsidentschaft”. Das betreffe nicht nur den mittelfristigen Finanzrahmen sondern auch den Brexit, so Rossmann. Auch habe er “erhebliche Zweifel”, dass eine ausreichende Vorbereitung für den EU-Ratsvorsitz gewährleistet sei. Kurz dürfte es vor allem um den Europäischen Rat in Salzburg gehen, konstatierte der Nationalratsabgeordnete, “alles andere scheint im nicht so wichtig zu sein.”

Die österreichische Position, dass die Ausgaben für den MFR nicht steigen sollten, sei zudem eine Minderheitenposition, die nur noch von Schweden, Dänemark und den Niederlanden unterstützt werde, betonte Rossmann. Österreich sollte vielmehr seinen EU-Beitrag erhöhen, forderte er. Mittel- bis längerfristig müsste der Finanzrahmen sowieso deutlich erhöht werden, “weil eine Währungsunion einfach erhöhte Mittel braucht”, das zeige das Beispiel USA. Auch benötige die EU eigene Einnahmequellen, Ökosteuern oder einer einheitlichen Körperschaftssteuer könne er sehr viel abgewinnen, so Rossmann.

Im Agrarbereich, in den 40 Prozent des EU-Budgets fließen, solle es Umschichtungen geben, forderte er. Der ländliche Raum und kleine Landwirte sollten zwar weiterhin gefördert werden, “aber wir haben in der EU das Problem, das wir in Wirklichkeit die Agroindustrie fördern”, so Rossmann. Ein Teil dieser Mittel müsste in die wirklich großen Herausforderungen, wie die Migrationsfrage aber auch in Zukunftsbereiche wie Forschung, Innovation, Klimaschutz und Digitalisierung sowie die Förderung von Jugendarbeitsplätzen umgeschichtet werden.

Eine Umschichtung der Gelder aus dem EU-Kohäsionsfonds weg von jenen Ländern mit einem niedrigen Lohnniveau hin zu jenen Ländern mit hoher Arbeitslosigkeit, könne er sich vorstellen, so Rossmann. Die osteuropäischen Länder seien nämlich in einer deutlich günstigeren wirtschaftlichen Entwicklung als die südeuropäischen Staaten, so Rossmann. Auch sei er im Zusammenhang mit der Migration sehr dafür, dass die Auszahlung von Förderungen an bestimmte Bedingungen geknüpft werde. “Es kann nicht sein, dass vorrangig drei Staaten in der EU, Deutschland, Schweden und früher Österreich, ihre Verpflichtungen erfüllen”, während vor allem die osteuropäischen Staaten sich da heraushielten.

(Das Gespräch führte Martin Hanser/APA)