Rossi will GP-Comeback am Sonntag versuchen

Valentino Rossi hat sich zu einem Comeback-Versuch in der MotoGP am Sonntag beim Grand Prix von Aragonien entschieden. Der Italiener gab am Mittwoch bekannt, dass er nach Testfahrten auf dem Circuit in Misano sowie einer weiteren ärztlichen Untersuchung am Mittwoch in der Früh nach Spanien reisen wird.