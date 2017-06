Rossi gewann spektakulären Grand Prix in Assen

WM-Spitzenreiter Vinales stürzte, Dovizioso nach Platz fünf neuer Leader. - © APA/AFP

Der italienische Superstar Valentino Rossi hat beim Motorrad-WM-Lauf der Niederlande das MotoGP-Rennen gewonnen. Der neunfache Weltmeister setzte sich am Sonntag in Assen auf seiner Yamaha in einem turbulenten Rennen knapp vor seinem Landsmann Danilo Petrucci (Ducati) durch.