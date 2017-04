Ross Antony in Vorarlberg: VOL.AT war beim Meet & Greet dabei

“Die Mädchen sind alle bildhübsche Frauen”, schwärmt Antony von den Kandidatinnen. “Das macht es mir als Jurymitglied auf keinen Fall leichter.” Trotzdem erwartet er sich einiges von den Anwärterinnen: “Charisma, Ausstrahlung und Charakter: das sind Eigenschaften, die die angehende Miss Vorarlberg mitbringen muss.”

Fan seit “Popstars”

Nina Strohmeier war am Freitag die glückliche Gewinnerin des Meet & Greet mit Ross Antony. “Eigentlich hat mein Freund das Gewinnspiel gewonnen”, erzählt sie. “Aber weil ich so ein großer Fan bin, hat er mir die Karte geschenkt.” Seit Antony in der Jury des deutschen Reality-TV-Programms “Popstars” dabei war, ist Strohmeier Fan vom Fernsehmoderator, Musiker und Entertainer.