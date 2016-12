Rorschach-Räuber mit Zweitwohnsitz in Vorarlberg

Am Donnerstagvormittag ist in Rorschach ein Raubüberfall auf ein Geschäft verübt worden. Die Kantonspolizei St.Gallen konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung drei mutmaßliche Täter in Widnau festnehmen. Es handelt sich um einen 22-jährigen Österreicher sowie zwei Deutsche im Alter von 26 und 33 Jahren. Ein vierter Täter befindet sich noch auf der Flucht.

Um Haftbefehl ansuchen

Laut Horst Spitzhofer von der Polizei Vorarlberg handelt es sich bei dem 22-Jährigen um einen Innerösterreicher mit Zweitwohnsitz in Vorarlberg. Am Donnerstag Abend herrschte darüber noch keine Klarheit.

Ein vierter Täter, der noch immer auf der Flucht ist, wird derzeit nicht per internationalem Haftbefehl gesucht. Was für die Vorarlberger Polizei, die mit den Schweizer Behörden in disem Fall zusammenarbeitet, bedeutet, dass sie im Fall eines Fahndungserfolges zuerst in der Schweiz um einen gültigen Haftbefehl ansuchen müsste.

(Red.)