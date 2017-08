Ronaldo zum dritten Mal Europas Spieler des Jahres

Cristiano Ronaldo setzte sich vor Lionel Messi durch - © APA (AFP)

Cristiano Ronaldo von Champions-League-Sieger Real Madrid ist am Donnerstag in Monaco zum insgesamt dritten Mal zu Europas Fußballer des Jahres gekürt worden. Der 32-jährige Portugiese, der bereits 2014 und 2016 triumphiert hatte, setzte sich in der unter Sportjournalisten durchgeführten Wahl gegen Lionel Messi (FC Barcelona) und Gianluigi Buffon (Juventus Turin) durch.