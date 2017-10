Ronaldo erlöste Real in Getafe - © APA (AFP)

Cristiano Ronaldo hat am Samstag sein erstes Saisontor in der spanischen Fußball-Meisterschaft erzielt. Der Portugiese rettete Real Madrid mit seinem Treffer in der 85. Minute einen 2:1-Sieg bei Getafe. Real verkürzte den Rückstand auf den Erzrivalen FC Barcelona damit bei einem Spiel mehr vorerst auf vier Zähler. Der Spitzenreiter war erst am Abend bei Atletico Madrid im Einsatz.