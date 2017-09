Ronaldo, Messi und Neymar Kandidaten für Weltfußballer 2017

Wieder einmal heißt das Match Messi - Ronaldo - Neymar - © APA (AFP/Archiv)

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und Neymar stehen in der Endauswahl für die Kür zum Weltfußballer des Jahres 2017. Das gab die FIFA am Freitag bekannt. Der Sieger erhält die Trophäe am 23. Oktober in London. Die Wahl unter Teamchefs, Teamkapitänen, Journalisten und Fans ist bereits abgeschlossen, berücksichtigt werden sollten dabei nur die Leistungen bis zum Ende der vergangenen Saison.