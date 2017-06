Ron Dennis verkaufte Anteile an McLaren

Die Ära Ron Dennis ist bei McLaren zu Ende - © APA (AFP)

Die Ära von Ron Dennis bei McLaren ist nach 37 Jahren endgültig beendet. Der langjährige Chef des Formel-1-Teams hat seine Anteile an der McLaren-Unternehmensgruppe an die anderen Eigner verkauft. Das teilte der Konzern am Freitag mit. Nach Medienberichten soll der 70-Jährige für die 25 Prozent an der Gruppe 275 Millionen Pfund (ca. 313 Millionen Euro) erhalten.