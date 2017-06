Roms Bürgermeisterin will keine Migranten mehr aufnehmen

Raggi führt Kosten ins Treffen - © APA (Archiv/AFP)

Roms Bürgermeisterin, Virginia Raggi, will keine Flüchtlinge mehr aufnehmen. In einem Schreiben an Präfektin Paola Basilone betonte sie, dass die italienische Hauptstadt bereits einem zu großen Druck wegen der massiven Flüchtlingsankünfte der letzten Monaten ausgeliefert sei. Neue Ankünfte würden für die Stadt zusätzliche Kosten bedeuten.