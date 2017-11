Romantischer Götzner Weihnachtsmarkt

Am ersten Adventwochenende findet in Götzis im und rund um das Jonas Schlössle an drei Tagen einer der wohl schönsten Weihnachtsmärkte Vorarlbergs statt.

Götzis Das ganze Jonas Schlössle mit seinen historischen Räumen erstrahlt in weihnachtlichem Glanz. In den mittelalterlichen Räumen werden die schönsten Geschenkideen präsentiert. Die Besucher werden an diesem Wochenende mit ausgefallenem Kunsthandwerk überrascht. Der Junker Jonas Platz vor dem Schlössle lädt zum Bummeln zwischen den Marktständen beim Duft von heißen Maroni und Glühwein ein. Allerlei kulinarische Köstlichkeiten werden von den Gastronomen im Freien angeboten. Mit einem großen Angebot an Dekorationen und zauberhaften Geschenken für die ganze Familie werden die Marktstände vor dem Jonas Schlössle aufwarten. Für die Kinder wird es ein Karussell, das beliebte Christkindelpostamt und ein betreutes Kinderbastelzelt geben. VER

Facts:

Götzner Weihnachtsmarkt

Junker Jonas Platz / Jonas Schlössle mitten in Götzis

Freitag, 1. Dezember von 15 bis 20 Uhr – Gastronomie bis 22 Uhr

Samstag, 2. Dezember von 11 bis 20 Uhr – Gastronomie bis 22 Uhr