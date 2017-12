Rom will Schadenersatz für ausgetrockneten Christbaum

Nach der Weltblamage wegen des verdorrten Christbaums auf dem Hauptplatz Piazza Venezia greift Roms Bürgermeisterin Virginia Raggi zur Gegenwehr. Die Gemeinde werde nach einer internen Untersuchung Schadenersatz fordern, sagte die Bürgermeisterin. Raggi betonte zugleich, dass der Christbaum nicht vor Ende der Weihnachtsfeiertage am 6. Jänner weggeräumt werde.

Inzwischen pilgern unzählige Touristen und Römer zu dem Christbaum. An den Ästen wurden Karten mit Glückwünschen gehängt. Touristen vergleichen die Bilder der schäbigen Fichte auf der Piazza Venezia mit der polnischen Prachttanne auf dem Petersplatz, die am 7. Dezember feierlich zum ersten Mal beleuchtet wurde. Die 28 Meter große Tanne “überlebte” einen mehrwöchigen Transport von den nordpolnischen Masuren über Österreich bis nach Rom unbeschadet.

Die Römer haben auch für den vatikanischen Weihnachtsbaum längst den passenden Namen gefunden: “Rigoglio”, was in etwa mit “blühend” übersetzt werden kann. Der Name erinnert an “Bergoglio” den Familiennamen von Papst Franziskus.