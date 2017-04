Italiens Regierung will Alitalia mit Brückenkredit stützen

Die Flüge sind vorerst garantiert - © APA (AFP)

Die italienische Regierung will die schwer angeschlagene Fluggesellschaft Alitalia mit einem Brückenkredit stützen. Das Kabinett prüfe die Möglichkeit, in Brüssel um die Genehmigung für ein Darlehen in Höhe von bis zu 400 Mio. Euro zu bitten, sagte Industrieminister Carlo Calenda am Mittwoch. Damit soll Alitalia weiter den Flugbetrieb garantieren, während ein Käufer für die Airline gesucht wird.