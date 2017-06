Rom schickt ab 2018 keinen Müll mehr nach Niederösterreich

Künftig wird kein römischer Hausmüll mehr in Zwentendorf verbrannt - © EVN

Ab dem kommenden Jahr will die Stadt Rom ihren Abfall nicht mehr in der Müllverbrennungsanlage in Dürnrohr bei Zwentendorf (Bezirk Tulln) entsorgen. Das berichtete der Generaledirektor der römischen Entsorgungsfirma AMA, Stefano Bina. “Es ist richtig, dass der Müll im Raum entsorgt wird, in dem er produziert wird”, meinte Bina nach Medienangaben.