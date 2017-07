Rom gedenkt Architektin Zaha Hadid mit Ausstellung

Diese beleuchtet die italienischen Projekte der Architektin, unter anderen das Messner Bergmuseum in Südtirol, das Gebäude City Life in Mailand, das vergangene Woche eingeweihte Bahnhofterminal im süditalienischen Salerno und das MAXXI selbst. Die Schau wurde mit Beiträgen von Hadids Architekturstudio und der Zaha Hadid-Stiftung konzipiert.



Kuratiert wurde die Ausstellung von Margherita Guccione, Direktorin der Architektur-Abteilung des MAXXI, und von Woody Yao, Direktor der Einrichtung Zaha Hadid Design. “Es ist seltsam und melancholisch, eine Ausstellung über Zaha Hadid ohne sie einzuweihen. All das Material, das wir ausstellen, spricht von Leben und Zukunft. Wir planen mit dem Studio Hadid einen Preis für neue Talente im Architekturbereich auszurufen”, berichtete Giovanna Melandri, Präsidentin des MAXXI, laut Medienangaben.

Das MAXXI bietet 10.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Für den Bau des MAXXI auf dem Gelände einer früheren Kaserne wurden 150 Millionen Euro investiert.