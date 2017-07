Rom fordert Wien zu moderaten Tönen bei Flüchtlingen auf

Die Debatte rund um die Brenner-Grenze bezeichnete Giro als “surreal”. Es gebe keinen “Anstieg der Migrantenzahl am Brenner, wie auch die österreichischen Behörden bereits mehrmals betont haben”, so der Vize-Außenminister. Sein Vorgesetzter, Außenminister Angelino Alfano, trifft am Mittwoch in Bozen den Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher. Dabei soll auch das Thema Flüchtlinge besprochen werden.

(APA)