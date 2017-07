Rom droht Wasserrationierung wegen anhaltender Trockenheit

Der Pegel des Sees habe ein Rekordtief erreicht, begründeten die Behörden ihren Beschluss, gegen den die ACEA-Gesellschaft vehement protestierte. Die Wasserversorgungsgesellschaft warnte, dass es zu Engpässen in der Versorgung kommen werde, sollte sie nicht mehr Zugang zum Seewasser haben. Die Bewohner der Ewigen Stadt könnten ab dem 28. Juli nur einige Stunden am Tag Trinkwasser in den Leitungen haben. Die Maßnahme könnte 1,5 Millionen Menschen betreffen.

Die Wetterprognosen machen Rom wenig Hoffnung. Es sind keine nennenswerten Niederschläge angekündigt. Zu Bürgerprotesten wegen Wasserknappheit war es zuletzt in der sizilianischen Stadt Messina gekommen. Italien ist derzeit mit einer starken Hitzewelle konfrontiert. Temperaturen von mehr als 40 Grad werden für diese Tage in mehreren Städten erwartet.

(APA)