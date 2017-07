In Mauerkirchen im Innviertel wurde am Samstag in den frühen Morgenstunden ein Rollstuhlfahrer von einem Auto erfasst und verletzt. Der Lenker des Pkw beging Fahrerflucht. Der Rollstuhlfahrer hatte sich am Samstag gegen 4.30 Uhr auf dem Heimweg von einem Sommernachtsfest befunden, als es auf der Albrechtsberger Gemeindestraße zu dem Unfall kam.

Der 26-jährige wurde in eine angrenzende Wiese geschleudert und war kurz bewusstlos. Als er wieder zu sich kam, verständigte er seine Freunde. Diese halfen dem Verletzten und brachten ihn ins Krankenhaus Braunau. Der Rollstuhlfahrer zeigte den Unfall mit Fahrerflucht am Sonntag an, teilte die Polizei mit. (APA)