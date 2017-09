In Zürich: Rolling Stones-Ikone Keith Richards schwingt die Österreich Fahne

Auf ihrer 65. Tournee machten die Rocklegenden Halt in der Schweiz. Den 50.000 Fans im Stadion Letzigrund boten sie eine atemberaubende Show. Nach gut einer Stunde spielen, übernimmt Gitarrist Keith Richards das Mikrofon. Keith spielt mit einer rot-weiß-roten Fahne rum, die ein Fan auf die Bühne geworfen haben muss. Die Fahne entpuppte sich als Österreichfahne. Die Schweizer Fans scheinen ihm diesen Flaggen-Fauxpas nicht übel zu nehmen.

Uploaded by Reto Hochstrasser on 2017-09-20.

18.7k Likes, 63 Comments – The Rolling Stones (@therollingstones) on Instagram: “Zurich you got me rocking! #StonesNoFilter #StonesZurich #TheRollingStones”