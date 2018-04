Rollhockeydamen feiern Sensationserfolg

Die RHC Dornbirn-Damen jubelten beim Turnier in Eindhoven über den zweiten Tabellenrang.

Das Auftaktspiel gegen RC Strijp verloren die RHC-Damen zunächst mit 5:2. Ein Hänger von etwa fünf Spielminuten nutzte der spätere Turniersieger mit drei Toren eiskalt aus. Die zweite Partie verlief sehr fair mit Chancen auf beiden Seiten und es konnten alle Spielerinnen eingesetzt werden. Trotzdem fiel das Ergebnis eindeutig aus – die antwerpischen Damen brachten Janine Hold nicht unter Kontrolle und die Partie ging klar an das Ländle-Team mit 7:1. Im dritten Spiel funktionierte das Zusammenspiel immer besser und es wurde taktisch gut gegen die Gastgeberinnen gespielt. Nach der 4:1 Halbzeitführung, ließ man den Ball gekonnt in den eigenen Reihen laufen und gewann verdient mit 6:1 gegen Lichtstad. Das Endspiel bestritten die Dornbirnerinnen dann gegen die deutschen Damen vom VFL Hüls, wobei die Torhüterinnen bei diesem Spiel das Zünglein an der Waage waren. In einer spannenden Partie bewiesen die RHC-Damen, dass sie auch hinten gut stehen können, den Rest erledigte beim 5:0 Erfolg die Spielerin des Tages – im Tor Melanie Sahler.