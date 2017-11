Rollhockey der Extraklasse in Wolfurt

Der kommende Samstag wird ein Freudentag für die Rollhockey-Fans im Ländle, denn mit den portugiesischen Profis des Valença Hoquei Clube (POR) macht ein Spitzenteam aus dem Land des regierenden Europameisters Station in Wolfurt.

Das Team aus dem äußersten Norden Portugals qualifizierte sich gleich in der ersten Saison im portugiesischen Oberhaus für die internationalen Wettbewerbe und tritt nach dem Hinspiel-Erfolg als Favorit in der Wolfurter HockeyArena an. Doch die erfolgsverwöhnten Lusitaner hatten sich im ersten Teil des KO-Duells weniger österreichischen Widerstand erwartet. Zur Pause stand es dank einer bärenstarken Leistung der Wolfurter Defensive torlos 0:0, erst mit Fortdauer des Spiels konnten die Rollhockeyprofis mit teils klingenden Künstlernamen ihre Vorteile auch in Tore ummünzen und setzten sich schlussendlich mit 5:1 durch. Angeführt werden die Violett-Weißen vom legendären Luís „Zorro“ Viana, der trotz seiner bereits 41 Jahren immer noch ganz vorne in der Torschützenliste der Liga zu finden ist. Im qualitativ hochwertigen Kader der portugiesischen Ballzauberer ist allerdings jeder Spieler technisch hervorragend und immer für ein Tor gut.