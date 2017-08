Rollhockey-Cracks aus Dornbirn rollen direkt nach China

Dornbirn. Vom 27. August bis 10. September 2017 finden die World Roller Games in der 8,3 Milllionen-Metropole Nanjiang in China statt. Es sind dies die offiziellen Weltmeisterschaften des Rollsportes, bei der in insgesamt zehn Disziplinen die jeweiligen Weltmeister gekürt werden: Rollhockey, Inlinehockey, Artistic, Roller Freestyle, Inline Alpine, Inline Downhill, Inline Freestyle, Roller Derby, Skateboarding und Speed – so die Kategorien bei der WM. Die Anlagen in Nanjiang sind auf dem modernsten Stand und lassen keine Wünsche offen, die Rollhockeyhalle fasst über 5000 Zuseher. An den Spielen nehmen über 4300 Rollsportler aus aller Welt teil, darunter auch sieben Akteure aus Dornbirn.

Neben den beiden Torhütern Andreas Künz und Kevin Lampert, reisen auch Jakob Stockinger, Thomas Kessler, Roche Brunner, sowie die Team-Neulinge Kilian Hagspiel und Sebastian Mostögl vom RHC Dornbirn mit der Mannschaft nach China. Eine große Ehre für den Dornbirner Verein.

Große Ziele

In den Gruppenspielen ab 3. September treffen Stockinger & Co auf Südafrika, Kolumbien und Macao. In der zweiten Gruppe kämpfen Angola, USA, Holland und Brasilien um die Punkte.

Das Ziel ist der Aufstieg in die World Gruppe (die besten Acht), dazu benötigt man aber den Gruppensieg. Der ganze RHC Dornbirn drückt seinen Jungs auf jeden Fall kräftig die Daumen.