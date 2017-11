„Rollentausch“ auf Kulturbühne

Die Geschichte ist einfach: die 15jährige Anne – alias Bianca Rinderer - ist schwer pubertär. Und dies in allen Facetten und gängigen Klischees.

Probleme in der Schule, Streit mit der kleinen Schwester, erstes Verliebtsein und vieles mehr. Und von all dem ist natürlich ihre Mutter, die Psychiaterin Tess Coleman – alias Beatrice Wendt – keineswegs begeistert. Zumal sie in den kommenden Tagen ihren neuen Herzensmann heiraten wird. Und auch das ist in Annas Augen eine eher zweifelhafte Entscheidung.

Doch wie der Zufall es so will werden die beiden Frauen über Nacht durch einen Zauber jeweils in den Körper der anderen gesteckt und wachen so am kommenden Morgen auf. Dass dies nicht einfach ist und jede sich in ihrer Rolle nicht gerade wohl fühlt, ist klar. Und so kommt es immer wieder zu komischen Szenen, die das Premierenpublikum zum lauten Lachen veranlasste. Denn wenn die 15jährige Anna den Körper ihrer Mum umstylt – und das nach ihrem modischen Geschmack, kann da ja nur etwas völlig Verrücktes dabei herauskommen. Und auch in der Schule hat Tess so einige unerwartete Probleme im Körper ihrer Tochter. Nicht allein durch die Verschworenheit der Lehrer gegen sie. Auch der so umschwärmte Jake macht plötzlich ihrer Mutter den Hof. Doch wie kann man diesen Zauber rückgängig machen?