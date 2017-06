Rolando Villazon wird Intendant der Mozartwoche in Salzburg

Villazon wird 2019 die Mozartwoche komplett durchplanen - © APA (dpa)

Die Zusammenarbeit zwischen Rolando Villazon und der Stiftung Mozarteum in Salzburg wird intensiviert: Der Star-Tenor übernimmt neben seiner Tätigkeit als Mozart-Botschafter ab 1. Juli 2017 auch die künstlerische Leitung der Mozartwoche. Sein Vertrag läuft zunächst für fünf Mozartwochen bis ins Jahr 2023, teilte die Stiftung am Montag in einer Aussendung mit.