Roland Emmerich drohen fünf “Goldene Himbeeren”

1999 hatte ihm sein Horrorthriller “Godzilla” schon einmal vier “Goldene Himbeeren” eingebracht. Die Nominierung für die Schmähpreise und deren Verleihung findet jeweils einen Tag vor denen der Oscars statt. Noch häufiger als “Independence Day: Wiederkehr” dürfte Ben Stillers “Zoolander No. 2” bei der “Razzie”-Vergabe am 25. Februar zum Zuge kommen. Seine Komödie wurde in neun Kategorien nominiert, gefolgt von “Batman V Superman: Dawn of Justice” mit acht Zuschlägen, darunter für eine der angeblich schlechtesten Darstellungen des Jahres von Ben Affleck. Selbst Robert de Niro (“Dirty Grandpa”), Johnny Depp (“Alice im Wunderland 2: Hinter den Spiegeln”), Jesse Eisenberg (“Batman V Superman: Dawn of Justice”) sowie ihren Kolleginnen Julia Roberts (“Mother’s Day”) und Naomi Watts (“Die Bestimmung – Allegiant”) droht je ein Schmachpreis.

Die “Razzies” wurden 1980 vom Cineasten John Wilson als Gegenstück zur glanzvollen Oscar-Verleihung ins Leben gerufen. Die Nominierten bleiben der Witz-Show normalerweise fern. Wer mit einer “Goldenen Himbeere” bedacht wurde, hat aber die Chance, seine Schmach wiedergutzumachen. Verliehen wird auch der “Razzies Redeemer Award” – also der “Erlöserpreis”, mit dem sich durch eine gute filmische Leistung eine “Himbeere” von früher wettmachen lässt.

(APA/dpa)