Rojer/Tecau gewannen Doppel-Titel bei US Open

Der Niederländer und der Rumäne haben erstmals die US Open gewonnen - © GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jean-Julien Rojer und Horia Tecau haben erstmals die Doppel-Konkurrenz der US Open gewonnen und damit ihren zweiten Grand-Slam-Titel gefeiert. Das Tennis-Duo aus den Niederlanden und Rumänien setzte sich im Endspiel am Freitag in New York gegen die Spanier Feliciano Lopez und Marc Lopez 6:4,6:3 durch.