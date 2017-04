Rohbau der Wohnanlage im Porst mit Firstbaum abgeschlossen

Dornbirn (EH) Die Fertigstellung des Rohbaus der Wohnanlage im Porst wurde mit Handwerkern, Eigentümer, Freunden und Nachbarn gefeiert. Nachdem der Firstbaum unter dem Applaus der Anwesenden aufs Dach gezogen wurde, gab es ein gemütliches Beisammensein in den noch rohen Räumen der Kleinwohnanlage. Auf dem 1630-Quadratmeter-Areal wurde nach Abbruch eines Einfamilienwohnhauses im Sommer 2016 mit dem Aushub begonnen. Nach Plänen von Architekt Mag. Gunter Wratzfeld beinhaltet die Wohnanlage, die über eine Tiefgarage und Lift verfügt, 14 Wohnungen. „Diese waren bereits alle ein halbes Jahr vor Baubeginn verkauft“, bestätigen Johann Maugg und Mag. Martin Kohler (GF Karrenblick GmbH) den bevorzugten Trend zum Wohnen in Kleinwohnanlagen. Die dafür investierte Bausumme beträgt rund 4,3 Mio. Euro. Mit den Baumeisterarbeiten wurde die Firma Wälderbau aus Schwarzenberg beauftragt. Handwerksbetriebe aus Dornbirn, wie die Firma Hepp Installationen und Fussenegger Fensterbau zeichnen für den Innenausbau verantwortlich. Die Fertigstellung ist im Herbst dieses Jahres geplant. Der Baubeginn eines Neuprojekts steht bereits in den Startlöchern. Mit dem Aushub für die Wohnanlage Habichtweg wurde vor wenigen Tagen begonnen.