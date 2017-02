Roh, gesund und ganz schön bio

Nürnberg. Bereits zum 28. Mal ging von Mittwoch bis Samstag in der Mittelfränkischen Messestadt Nürnberg die Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel, die Biofach, über die Bühne. Mit dabei waren über 2500 Aussteller aus 88 Ländern und ein neuer Besucherrekord von 50.000 Fachbesuchern. Deutschland stand dabei als Land des Jahres im Mittelpunkt – zu recht, so gaben die Deutschen Haushalte im Jahr 2016 rund 9,9% mehr Geld für Bio-Lebensmittel und Bio-Getränke aus wie noch im Jahr zuvor. Mit einem Umsatz von 9,48 Milliarden Euro ist die Bio Branche ein gewichtiger Wirtschaftszweig und die Biofach Nürnberg eine Plattform für Innovationen.

Gedränge im „Raw-Bereich“

Besonders beliebt ist das Geschäft mit rohen Lebensmitteln. Zwischen Rohkostcrackern, Sprossenbeuteln und Eiweissriegeln scheint vor allem das Angebot an „raw bars“ ins schier Unendliche zu reichen. Die gesunden Leckereien, meist auf Basis von Datteln, Nüssen und Superfoods gibt es in unzählen Geschmacksrichtungen, sogar gefüllt als weltweit erster gefüllter Rohkostkriegel sind sie zu haben. Auf dem Sektor der rohen Riegel mischen auch die Jungunternehmer Thomas Stoffels und Christian Fenner mit, die mit nucao den ersten rohveganen Schokoriegel mit Hanfsamen präsentieren und dafür mit dem Gründerstipendium des Bundeswirtschaftsministeriums ausgezeichnet wurden.

Gesunde Schokolade

Gesund wird es auch im Schokoladenbereich. Große Marken wie Vivani setzen auf Kokosblütenzucker und präsentieren neue Tafeln mit dem alternativen Süßungsmittel. Die Hamburger Firma Nusweet, spezialisiert auf Kokosblütenzucker, modernisert die eingestaubten Haselnuss-Schokoaufstriche und bringt edlen Nussaufstrich mit Kokosblütenzucker-Süße aufs Frühstücksbrötchen. Für Liebhaber des pikanten Geschmacks kommen Innovationen ebenfalls aus dem hohen Norden Deutschlands, aus Cuxhaven. Seit 2012 tüftelt dort das siebenköpfige Team rund um Dr. Mudar Mannah an Cashew Käse in Rohkostqualität und bringt Neuheiten wie Camembert, Spirulina Frischkäse, pflanzliche Buttermilch und Cheesecake auf den Markt. Ebenfalls zum großen Teil auf Cashew Basis präsentieren sich die peppig ettiketierten Aufstriche von „GutDing“ im schönen Weck Gläschen und mit frischem Geschmack, an dem das Gründer Duo Agapi und Rado Rethmann immer weiter schraubt.

Kombucha erobert Europa

Und auch sonst weiß man, Bio ist schon längst raus aus der Körner Ecke. Den knusprig frittierten Seaweed Bacon genießen nicht nur Vegetarier, ebenso wie die sojafreie Fleischalternative Jackfruit oder die Kombucha-Tofu Leckereien von den Süddeutschen Bio-Produzenten Lord of Tofu. Und appropos Kombucha, den trinkt man nicht nur mehr in Amerika, sondern auch in Deutschland. Dafür sorgen Leon Benedens und Paul Seelhorst. Die 31jährigen Jungunternehmer brachten das fermentierte Teegetränk vergangenes Jahr neu auf den Markt und eroben mit den Sorten Classic, Lemongras und Honigbusch die Herzen der Europäischen Kombucha Fans von Berlin aus im Sturm.

Auch im nächsten Jahr wird die Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel wieder in Nürnberg zu finden sein, vom 14. – 17. Februar 2018 zieht die Bio-Fachwelt zum 29. Mal in das Nürnberger Messezentrum ein. (Bericht: Daniela Lais)