Roger Hohl stammt ursprünglich aus Zürich und wohnt derzeit in der Ostschweiz. Nach seiner Ausbiludn arbeitete er zunächst bei einem Logisitk-Dienstleister am Flughafen Zürich, bevor er zu InterSky wechselte. Dort war er unterandem am Chief Executive Officer (CEO) tätig. Seit etwa einem Jahr arbeitete er für die ACM Aircraft Cabin Modification, als Mitglied der Geschäftsleitung.