Roger Federer bestätigte Teilnahme an den French Open

Nach seinem Sieg vor vier Wochen in Miami war darüber spekuliert worden, der 18-fache Major-Sieger könnte die Sandplatz-Saison zugunsten von Wimbledon sogar komplett auslassen. “Ich habe Lust, dort etwas zu erreichen und will nicht nur als Statist dabei sein”, sagte Federer im Hinblick auf Roland Garros.

In seinem “Match for Africa” sammelte Federer mit John Isner und Microsoft-Gründer Bill Gates bei seiner Exhibition in Seattle übrigens mehr als zwei Millionen Dollar für seine Stiftung zugunsten von Kindern in Afrika. Neben dem Schau-Einzel gegen Isner trat Federer mit Gates gegen Isner und den Pearl-Jam-Gitarristen Mike McCready an. Seit der Gründung 2003 hat die Foundation schon über 30 Mio. Franken (27,70 Mio. Euro) eingespielt. Das ehrgeizige Ziel: Bis 2018 sollen eine Million Kinder durch diese Hilfe erreicht werden.

(APA/sda)