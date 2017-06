Röthis verabschiedet Rechnungsabschluss 2016

Röthis. (mima) Der Rechnungsabschluss des vergangenen Jahres liegt dabei exakt um 547.090,98 Euro über dem Voranschlag für das Jahr 2016. Dies hat dabei vorwiegend damit zu tun, dass ein Teil der Rechnungen für die Sanierung der Volksschule, deren Begleichung für 2015 geplant war, erst 2016 abgerechnet werden konnten.

Pro-Kopf Verschuldung unter 1.000 Euro

Für die Umsetzung von wichtigen Projekten und Bauten musste die Gemeinde auch wieder Schulden aufnehmen. Der Gesamtschuldenstand per 31.12.2016 beträgt in Röthis 1.850.217 Euro. „Die Schulden mussten dabei für den Kindergartenneubau, den Kunstrasenfußballplatz, das Musikhaus, sowie verschiedene Infrastrukturprojekte, wie Wasser und Abwasser aufgenommen werden“, erklärt dazu Bürgermeister Roman Kopf. Die Pro-Kopf Verschuldung betrug zum Ende des Jahres 2016 bei 1.932 Personen mit Hauptwohnsitz in Röthis 958 Euro. Damit konnte Röthis im Jahr 2016 die Tausendermarke unterschreiten – die Pro-Kopf Verschuldung Ende 2015 lag bei 1.052 Euro.

Zuführung zur Haushaltsausgleichszulage

„Abgesehen von den Kosten für die Volkschulsanierung (hier wurden im Jahr 2016 noch 1.031.790,56 Euro benötigt) sind die größten Ausgabepositionen neben den Personalkosten- solche, auf die die Gemeinde keinen Einfluss hat“, weist Bürgermeister Kopf vor allem auf die Beiträge an den Sozialfonds (641.004 Euro), Beiträge an den Spitalfonds (499.619 Euro) und an die Landesumlage (314.469 Euro). Diese drei Ausgabepositionen, die der Gemeinde zur Zahlung vorgeschrieben werden, sind gegenüber 2015 um 17,25 Prozent angestiegen und belasten das Gemeindebudget extrem. „Hier ist das Land gefordert, diese Kostensteigerungen endlich in den Griff zu bekommen“, so das Gemeindeoberhaupt von Röthis. Abschließend kann der Bürgermeister aber noch berichten, dass trotz der hohen Ausgaben für die Volkschulsanierung noch eine Zuführung zur Haushaltsausgleichszulage in Höhe von 229.953,21 Euro erfolgen konnte. „Dies ist dem Verkauf eines Grundstückes geschuldet“ erklärt Roman Kopf dazu.