Röthis lädt zum Dorfabend

Die Gemeinde Röthis informiert seine Bürger am kommenden Freitag beim Dorfabend über die aktuelle Entwicklung.

Die Gemeinde Röthis hat sich in den letzten Jahren stets weiterentwickelt und für die Gemeindevertretung ist es daher immer wieder wichtig, darüber nachzudenken, was es denn genau ist und die Bürger sagen lässt: „Ich lebe gerne in Röthis“. Daher lädt Bürgermeister Roman Kopf alle zum Dorfabend ein: „Wir wollen an diesem Abend nicht nur über vergangene und zukünftige Projekte informieren, sondern gemeinsam auch dieser zentralen Fragestellung nachgehen und über sinnvolle und machbare Lösungen nachdenken“, so der Gemeindechef. Die Besucher erhalten so einen Rückblick über die Projekte in der Vergangenheit und einen Einblick mit welchen Themen sich die Gemeindevertretung derzeit beschäftigt und was die Zukunftsthemen in Röthis sind.