Röthis beschließt Spielplatzbudget

Bei der letzten Gemeindevertretungssitzung wurde in Röthis ein Budget von 70.000 Euro für Spielplätze in der Gemeinde beschlossen.

Rund 20.000 Euro des beschlossenen Budget sind dabei für den Waldspielplatz Ganta vorgesehen. „Noch gibt es dazu keine Planung, nur erste Ideen. Der Spielplatz-Planer Günter Weiskopf begleitet uns bei der Planung, die wir in Abstimmung mit der Bevölkerung machen werden“, erklärt dazu Gudrun Sturn von der Arbeitsgruppe Spielplatz in der Gemeinde Röthis. Geplant ist dabei auf alle Fälle im Frühjahr ein Workshop, bei welchem alle Röthner wieder mitreden und ihre Ideen einbringen können. Auch der Flying Fox, welcher bis vor kurzem beim Spielplatz Alter Sportplatz war, wird künftig durch die Bäume der Ganta sausen. Bei der Sanierung des Waldspielplatzes wird wie schon in der Vergangenheit wieder mit der Bevölkerung gebaut. „ Es wird ein bis zwei Bauaktionen geben, wo Jung und Alt eingeladen sind mitzuarbeiten“, so Gudrun Sturn.