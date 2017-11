Rössler Spitzenkandidatin der Grünen in Salzburg

Bei ihrer Landesversammlung in Hallein haben die Salzburger Grünen heute, Samstag, Landessprecherin Astrid Rössler zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im kommenden April gewählt. Die Grünen-Chefin war die einzige Kandidatin, sie erhielt von den rund 150 Delegierten mit 95 Prozent eine breite Unterstützung für ihren Kurs.

Vor der Wahl ging es bei der Landesversammlung um Reflexion und Standortbestimmung. In Kleingruppen wurden die Gründe für die Niederlage bei den Nationalratswahlen diskutiert und Lehren für den bevorstehenden Landtagswahlkampf gezogen. Eine stärkere Abgrenzung gegenüber dem Koalitionspartner ÖVP stand dabei ebenso auf der Wunschliste der Mitglieder wie eine klarere Fokussierung auf grüne Kernthemen. Mehrfach gefordert wurde ein Nachschärfen der Haltung der Grünen beim Thema Migration. Die Grünen sollten dabei stärker auf die Sorgen der Menschen eingehen, hieß es.

“Zukunft wird aus Mut gemacht” lautete das Motto der Versammlung. “Politik ist nichts für Feiglinge”, sagte Rössler in ihrer Rede vor der Wahl. Grüne Politik ecke an. In der Regierung habe man sich bewusst für die Zukunftsressorts entschieden, auch wenn klar gewesen sei, dass die Themen unbequem und nicht einfach seien. Umso wichtiger sei es, von den grünen Kernthemen nicht abzuweichen. Es gelte, beispielsweise beim Klimaschutz oder öffentlichen Verkehr vehementer aufzutreten.