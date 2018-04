Römerprojekt an der FMS Altach

An der Freien Montessori Schule in Altach drehte sich in der Woche vor den Osterferien alles um die Römer.

Altach Alle drei Klassen der Mittelstufe in der Montessori Schule in Altach begaben sich im aktuellen Projekt in die Zeit der Römer. Neben verschiedenen Angeboten gab es auch einen interessanten Workshop und einen Ausflug zum Freilichtmuseum Römervilla nach Rankweil.

„Echte“ Römer erzählen aus der Geschichte